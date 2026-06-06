ماربيا تحتضن الفتح

استقرَّت إدارة نادي الفتح على تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفريق سيبدأ تجمُّعه الأول في الأحساء، 12 يوليو المقبل، وسيخضع اللاعبون خلاله للفحوصات الطبية اللازمة قبل انطلاق المرحلة الخارجية من الإعداد.

وذكرت أن بعثة الفتح ستغادر إلى إسبانيا بعد أسبوعٍ من انطلاق التجمُّع الداخلي حيث تحتضن ماربيا المعسكر الخارجي للفريق ضمن التحضيرات للموسم المقبل.

وبيَّنت المصادر، أن البرنامج الإعدادي سيتضمَّن خوض عددٍ من المباريات التجريبية التي سيُحدَّد عددها ومواعيدها بعد حسم ملف الجهاز الفني الجديد، والتنسيق مع الأندية الموجودة في المنطقة خلال الفترة ذاتها.