ديشامب: أوليسيه يعرف ما يفعل بعرض الـ 150 مليونا

أوضح ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أن جناحه ميشيل أوليسيه يعرف جيدًا ما عليه فعله بعد الاهتمام الذي أبداه به نادي ريال مدريد لضمِّه من بايرن ميونيخ الألماني.

ويُعدُّ أوليسيه «24 عامًا» أحد أبرز اللاعبين في المعسكر التدريبي للمنتخب الفرنسي، الذي يغادر إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، أعلن، الثلاثاء، أنه سيُقدِّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم اللاعب في سياق برنامجه الانتخابي.

وتنعقد، الأحد، الانتخابات في ريال مدريد، ويتنافس فيها على مقعد الرئيس كلٌّ من فلورنتينو بيريز، ورجل الأعمال الشاب ريكيلمي إنريكي.

وذكر ديشامب في مقابلةٍ مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه معتادٌ على مثل هذه المواقف، لكنَّه لا يستطيع فعل شيءٍ حيالها، مبينًا أنها جزءٌ من كرة القدم.

وأوضح المدرب أنه يتفهَّم اهتمام الأندية الكبرى بلاعبه، وقال: «لقد قدَّم موسمًا ممتازًا من حيث الكفاءة، فضلًا عن شخصيته المميَّزة. إنه شخصٌ هادئ نوعًا ما، وخجولٌ بعض الشيء، لكنَّه عندما يكون في الملعب، يكون مذهلًا».

وأضاف: «أنا سعيدٌ جدًّا لأجله، لكنَّ الفضل يعود إليه في المقام الأول. إنه اليوم من بين أفضل لاعبي العالم. الأضواء الإعلامية ليست من أولوياته، فما يهمُّه هو الملعب، أما بعد ذلك، فله حياته الخاصة، لكن صعوده كان مذهلًا».

ولفت ديشامب إلى أن أوليسيه سيتَّخذ القرار الأمثل بالنسبة له: «سيعرف جيدًا إذا ما كان سيبقى في بايرن ميونيخ، أم أنه في حاجةٍ إلى تغيير الأجواء. لا يوجد خيارٌ صحيحٌ، أو خاطئ».

وبيَّن أنه لو كان مكان المدرب فينسنت كومباني، أو رئيس البايرن لعدَّ وجوده في الفريق أمرًا ممتازًا للغاية، متوقِّعًا أن يتلقَّى اللاعب عروضًا من أندية أخرى.