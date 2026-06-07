في أمريكا.. «الأخضر» يدرس تعديلات القوانين ومتطلبات النزاهة

تلقَّى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والطبي داخل مقر معسكرهم في أمريكا، السبت، شرحًا لأحدث التعديلات المعتمدة على قوانين كرة القدم، إلى جانب التوعية ببرنامج النزاهة، وآليات الإبلاغ عن المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماعين تعريفيين، عُقدا عبر الاتصال المرئي ضمن البرنامج التوعوي المصاحب للمعسكر الإعدادي لكأس العالم 2026.

ووفق ما ذكره الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي، يأتي ذلك ضمن المتطلبات الإلزامية التي يفرضها الاتحاد الدولي «فيفا» على المنتخبات المشاركة في البطولات.

وشهد الاجتماع الأول، الذي قدَّمه ممثل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، استعراض أبرز التعديلات والمستجدات التي اعتمدت في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية.

ويستهدف «فيفا»، حسبَ الاتحاد السعودي، تعزيز معرفة اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية المتعلقة بقوانين اللعبة.

وخُصِّص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة، وتناول عددًا من الموضوعات التوعوية المرتبطة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، والتأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.

وكان المنتخب السعودي فاز بمباراةٍ تجريبيةٍ ضمن معسكره، صباح السبت، بثلاثيةٍ نظيفةٍ على بورتوريكو في إطار تحضيراته للمونديال.