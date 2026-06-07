إلى عنان سماء المونديال

ينتظر المنتخب السعودي لقاء الأربعاء الودي مع السنغال لحاجته إلى اختبار فني حقيقي، فرغم فوزه على بورتوريكو إلا أن الأهداف جاءت بمجهودات فردية، وبسبب ضعف دفاعات الخصم، لذلك فإن المباريات الودية التي خاضها حتى الآن لم تكن كافية للحكم على جاهزيته أمام منتخبات الصف الأول، ولم تكشف بصورة واضحة عن شخصية الفريق أو النهج التكتيكي الذي سيدخل به منافسات كأس العالم.



ومحبو الأخضر لا يبحثون عن انتصارات ودية بقدر بحثهم عن إجابات واضحة:

كيف سيلعب المنتخب في المونديال؟

هل سيكون فريقًا مبادرًا بالهجوم أم معتمدًا على التحولات السريعة؟

ومن هم اللاعبون القادرون على صناعة الفارق عندما ترتفع جودة المنافسة؟.



يمتلك المنتخب السعودي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على المنافسة، لكنها تتطلب مواجهات أقوى تكشف نقاط القوة والضعف وتمنح اللاعبين الاحتكاك اللازم قبل أكبر حدث كروي في العالم.



وفي نسخة 2026 تبدو فرصة التأهل إلى دور الـ32 أكبر من أي وقت مضى، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهو نظام يمنح المنتخب السعودي والمنتخبات العربية فرصة تاريخية لبلوغ الأدوار الإقصائية.

وتعزز هذه الآمال المستويات التي قدمتها أغلب المنتخبات العربية في مبارياتها الودية، فمصر فازت على روسيا وتستعد للبرازيل، والعراق تعادل مع إسبانيا وسيواجه فنزويلا، والأردن لعب أمام سويسرا وينتظر كولومبيا.

وحقق المغرب انتصارين كبيرين على بوروندي ومدغشقر، وسجل الجزائر فوزًا لافتًا على هولندا، وتونس لعبت مع كندا والنمسا قبل لقاء بلجيكا، بينما يواصل المنتخب القطري تحضيراته بمواجهة إيرلندا ثم السلفادور.



ومع اقتراب صافرة البداية تبدو المنتخبات العربية على موعد مع مشاركة تاريخية قد تقود أكثر من منتخب إلى دور الـ32، وربما إلى مواجهات عربية مباشرة في الأدوار المتقدمة. أما المنتخب السعودي فما زال مطالبًا بإظهار هويته الفنية وشخصيته داخل الملعب، وقد آن لصقور الأخضر أن تكشف عن مخالبها الحقيقية، وأن تفرض هيبتها فوق المستطيل الأخضر وتحلق بثقة نحو المكانة التي تنتظرها الجماهير السعودية في عنان سماء المونديال.