بمشاركة توني.. إنجلترا تكسب نيوزيلندا

حقق المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم الفوز على نظيره النيوزيلندي 1ـ0 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، السبت، ضمن استعدادات «الأسود الثلاثة» لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وحسم هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، نتيجة اللقاء بتسجيله الهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول «45+2»، مستفيدًا من تمريرة زميله دجيد سبينس.

وأجرى الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، عددًا من التغييرات خلال الشوط الثاني، منها الدفع بإيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، بدلًا من كين مع بداية النصف الثاني من المباراة.

وشكَّل اللقاء محطةً مهمةً في برنامج إعداد المنتخب الإنجليزي، الذي يسعى إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل افتتاح مشواره في المونديال.

وتخوض إنجلترا منافسات البطولة ضمن المجموعة الـ 12 إلى جانب منتخبات كرواتيا، وغانا، وبنما.