التعادل يخيّم على أستراليا وسويسرا

فرض المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على نظيره السويسري في المواجهة التجريبية التي احتضنها ملعب «سناب دراجون» في مدينة سان دييجو الأمريكية، السبت، ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس العالم 2026.

واستهلَّت سويسرا اللقاء بقوةٍ هجوميةٍ ضاغطةٍ، أثمرت عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 بواسطة الجناح دان ندوي الذي استغل تمريرةً بينيةً من خط الوسط، ليتسلَّم الكرة داخل المنطقة، ويسدِّدها بهدوءٍ في الشباك.

وحاولت أستراليا التماسك دفاعيًّا أمام الضغط السويسري بقيادة المخضرم جرانيت تشاكا حيث اعتمد المدرب توني بوبوفيتش على التراجع المنظَّم، وكاد هاري سوتار أن يخطف التعادل برأسيةٍ، لكنَّ الكرة مرَّت إلى جانب القائم إثر ركلةٍ حرةٍ، نفذها كريستيان فولباتو، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى توني بوبوفيتش تغييراتٍ واسعةً في صفوف أستراليا بدخول أربعة لاعبين دفعةً واحدةً، أبرزهم كونور ميتكالف لإنعاش خط الوسط، وهو ما أتى بثماره سريعًا، وتحديدًا في الدقيقة 55 حينما قاد ميتكالف هجمةً مرتدةً سريعةً في الرواق الأيسر، وأرسل عرضيةً زاحفةً متقنةً نحو منطقة الـ «ست ياردات»، تابعها المهاجم الشاب تيتي ينجي بلمسةٍ ذكيةٍ داخل الشباك، مسجلًا هدفه الدولي الأول ومعادلًا النتيجة لأستراليا.