ألمانيا تكسب أمريكا بثنائية

تغلَّب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على نظيره الأمريكي 2ـ1، السبت، في المباراة التجريبية التي جمعتهما تحضيرًا لكأس العالم 2026 على ملعب «سولجر فيلد» بشيكاغو في ولاية إلينوي.

وهذه المباراة التجريبية الأخيرة لألمانيا قبل خوض مواجهتها الأولى في المونديال أمام كوراساو، 14 يونيو، في مجموعتهما التي تضمُّ أيضًا كوت ديفوار، والإكوادور.

ودخل الألمان، أبطال نسخة 2014، اللقاء بقوةٍ مفرطةٍ حيث نجحوا في افتتاح التسجيل مبكِّرًا عندما نفَّذ جوشوا كيميش ركلةً حرةً بدقةٍ عاليةٍ، ارتقى لها كاي هافيرتز، وحوَّلها برأسيةٍ متقنةٍ داخل شباك الحارس الأمريكي مات تيرنر في الدقيقة 2.

وحاول أصحاب الأرض تنظيم صفوفهم، والرد عبر انطلاقات فولارين بالوجون، وسيرجينيو ديست، لتشهد الدقيقة 37 هدف التعادل بواسطة أنتوني روبنسون الذي تابع ركلةً ركنيةً، أبعدها الدفاع الألماني، ليُطلِّق قذيفةً، سكنت أسفل العارضة.

ومع مطلع الشوط الثاني، دخل المنتخبان بجديةٍ أكبر وسط تبادلٍ للمحاولات الهجومية حتى نجح ليروي ساني في إعادة «المانشافت» إلى المقدمة بتسجيل الهدف الثاني بعد جملةٍ تكتيكيةٍ ثلاثيةٍ رائعةٍ داخل منطقة الجزاء، أنهى بها الكرة بتسديدةٍ في الزاوية البعيدة، شتَّتت انتباه الدفاع «57».

وكاد نديم أميري أن يعزز التقدم بالهدف الثالث «83» عبر تصويبةٍ زاحفةٍ، لكنها مرَّت بمحاذاة القائم، بينما سدَّد الأمريكي جو سكيلي كرةً خطيرةً، أبعدها الحارس أوليفر باومان ببسالةٍ «81».

وحافظ الألمان على تفوقهم وتنظيمهم الدفاعي الصارم حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.