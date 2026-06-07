اتحادي وفيصلاوي يمنحان الرأس الأخضر الانتصار

فاز منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم على برمودا بثلاثيةٍ نظيفةٍ، السبت، في مباراةٍ تجريبيةٍ تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب رينتشلر فيلد متعدد الاستخدام الذي يقع في مدينة إيست هارتفورد الأمريكية.

وسجَّل الأهداف الثلاثة الجناحان ويلي سيميدو، وجاري رودريجيز، والمهاجم نونو دا كوستا في الدقائق 33 و49 و90+1.

وسبق لسيميدو تمثيل الفيصلي السعودي عام 2023، فيما ارتدى رودريجيز قميص الاتحاد بين 2019 و2021.

وحاليًّا، يحمل سيميدو ألوان أومونيا نيقوسيا القبرصي، فيما يدافع رودريجيز عن شعار منافسه أبولون ليماسول.

وواصل منتخب الرأس الأخضر انتصاراته في التجارب التحضيرية بعدما هزم صربيا بثلاثيةٍ نظيفةٍ أيضًا، الأسبوع الماضي.

ويلعب المنتخب الإفريقي في ثامن مجموعات المونديال إلى جوار السعودية، وإسبانيا، والأوروجواي.

وفي ختام جولات المجموعة سيلتقي معه المنتخب السعودي على ملعب «إن آر جي» في هيوستن.