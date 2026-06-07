البرازيل تكسب مصر بثنائية جيماريش وإندريك

تغلب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، على نظيره المصري 2-1، فجر الأحد، في مباراة تجريبية جرت على ملعب بنك هانتينجتون بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب البرازيلي مبكرًا عبر برونو جيماريش في الدقيقة السابعة، مستفيدًا من خطأ في وسط الملعب، قبل أن يعادل مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» النتيجة للفراعنة في الدقيقة 11، مسجلًا هدفه الدولي الثاني في مباراته الدولية الثانية، بعد هدفه أمام روسيا في التجربة السابقة.

وفي الشوط الثاني، نجح إندريك في تسجيل هدف الانتصار للبرازيل عند الدقيقة 53، فيما تألق الحارس المصري مصطفى شوبير في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة.

وشهدت المباراة مشاركة روجر إيبانيز مدافع فريق الأهلي، الذي استبدل مطلع الشوط الثاني، تاركًا مكانه لزميله ليو بيريرا.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم إيران ونيوزيلندا، فيما يفتتح المنتخب البرازيلي مبارياته بمواجهة المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم هايتي واسكتلندا.