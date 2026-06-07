المكسيكيون يحطمون أمواج مونديال مارادونا

احتشد آلاف المكسيكيين في شارع ريفورما الرئيس بمكسيكو العاصمة، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية على الإطلاق، قبل أيام قليلة من استضافة المكسيك المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

واشتهرت «الموجة» المعروفة بـ «La ola» في ملاعب كرة القدم المكسيكية خلال نهائيات 1986 المعروفة بمونديال مارادونا لتشجيع منتخبهم الوطني، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية، تتمثل في الوقوف مع رفع الأذرع، ثم الجلوس عندما يحذو الآخرون حذوهم، محاكاة لموجة استمدت منها اسمها.

وتجمّع السكان المكسيكيون، مرتدين قمصان المنتخبات الوطنية ورافعين الأعلام، وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ويحرّكون أذرعهم.

وقفت سالي أفيليس، صانعة المحتوى البالغة 31 عامًا، في الصف الأمامي من حشد امتدّ كيلومترين على طول شارع باسيو دي لا ريفورما الشهير، وهو شارع واسع يمرّ بقلب مكسيكو سيتي، معربة عن ثقتها في تحقيق رقم قياسي جديد، قائلة :«سنحطم الرقم القياسي. نحن كثر بالفعل، ويمكننا فعلها، سنفعلها لأننا لطالما فعلناها، في كل مباراة، في كل ملعب».

وأفادت الجهات الثقافية المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأحد، بتحطيم الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية، من دون تقديم تفاصيل.

ومن المنتظر أن تعمد موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل أم لا.