الاتحاد يطلب صبياني بـ 20 مليون ريال

قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضًا رسميًّا لنظيرتها في الشباب طلبت من خلاله خدمات حسين صبياني، الظهير الأيسر في الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما نشره حساب «الرياضية عاجل»، نقلًا عن مصادره الخاصة، الأحد.

وكشف المنشور عن أن إدارة النادي الجداوي طلبت خدمات صبياني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد مع أفضلية الشراء مقابل 20 مليون ريال.

وشارك صبياني البالغ 24 عامًا مع الشباب الموسم الماضي 14 يومًا في جميع المسابقات ولم يسجل أي هدف وأسهم في صناعة هدف.

وأنهى الاتحاد موسمه الماضي في المركز الخامس في سلم الترتيب في دوري روشن السعودي برصيد 55 نقطة من 16 انتصارًا و7 تعادلات و 11 خسارة، وخرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود «الوصيف»، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا زيلفا الياباني.