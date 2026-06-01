من هو تياجو رهان البرازيل في المونديال؟

من حي الجاما الفقير على أطراف برازيليا العاصمة، وُلد إيجور تياجو ناسيمينتو رودريجيز، مهاجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في 26 يونيو 2001.

في الـ13 من عمره فقد والده، فحمل عبء إعالة والدته ماريا ديفا التي كانت تكنس الشوارع، واشتغل في البناء وباع في الأسواق الشعبية، ووزّع المنشورات الدعائية بين المارة لتأمين قوت البيت.

ويروي أن شقيقه الأكبر مايكون ريتشارد الملقب بـ«جونيور» هو من فتح له باب الملعب في الـ8 من عمره، إذ قال له إن عليه أن يتعلم أن يكون رياضيًا قبل أن يصير محترفًا، وكان ذاك الأخ لاعب العائلة الذي مرّ على جريميو أوكسيدنتال، حيث لحق به إيجور عبر مشروع اجتماعي صغير.

أما العرّاب الفعلي فكان الكشّاف أدميلسون أوليفيرا المعروف بـ«تيكو»، لاعب أتلتيكو بارانينسي السابق الذي تحوّل إلى صائد مواهب، فقد لمحه طفلًا في كيداد أوكسيدنتال وتابع خطواته، قبل أن يمنحه فيري في الدرجة الثالثة بولاية بارانا فرصته الأولى 2018.

ومع هذا الفريق تصدّر هدافي لقب بطولة بارانا تحت 17 عامًا برصيد 13 هدفًا، فانتقل إلى كروزيرو موسم 2019 ضمن فئاته الناشئة، ثم خاض مباراته الاحترافية الأولى في 22 يناير 2020 أمام بوا إسبورتي وهو ابن 18 ربيعًا.

رحل المهاجم الذي يبلغ طوله 188 سنتمتر ووزنه 78 إلى لودوجوريتس البلغاري في مارس 2022، ثم إلى كلوب بروج البلجيكي 2023 حيث توّج باللقب، قبل أن يلتحق ببرينتفورد الإنجليزي في 1 يوليو 2024.

عطّلته الإصابات في موسمه الأول، إذ ضُرب في الغضروف الهلالي ثم بأخرى في المفصل من دون أن يهزّ الشباك، لكنه عاد في 2025ـ 2026 ليحرز 22 هدفًا ويصبح وصيف هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينج هالاند، محطمًا رقم أكثر الأهداف لبرازيلي في موسم واحد، وصار أول لاعب لناديه ينال جائزة الأفضل شهريًا مرتين.

انتقل إيجور بزوجته وطفليه إلى غرب لندن، ومع ولديه البالغين 2 و4 أعوام، وظهر دوليًا للمرة الأولى في مارس الماضي أمام فرنسا، ثم سجّل باكورة أهدافه من ركلة جزاء خلال الفوز على كرواتيا 3ـ1.

اليوم يراهن عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في كأس العالم 2026، فهو رأس الحربة الصريح الوحيد بين قائمته المكوّنة من 26 لاعبًا، ووصفه بأنه قوي وذكي ويملك صلابة داخل المنطقة، ومنحه ثقته في المباريات التجريبية، ليجرّبه ثاقبًا للدفاعات المغلقة قبل مواجهة المغرب في الافتتاح 13 يونيو.