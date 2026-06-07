الأخضر يغادر بالحافلة إلى «تويوتا فيلد»

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مقر إقامته في مدينة أوستن الأمريكية، يوم مواجهته التجريبية أمام السنغال، الثلاثاء المقبل، متوجهًا بالحافلة إلى ملعب «تويوتا فيلد» في مدينة سان أنطونيو، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الأخضر سيتوجه إلى الملعب ويعود في اليوم نفسه إلى معسكره الحالي في أوستن، الذي يبعد نحو ساعة عن مكان المباراة.

وتبدأ أسعار تذاكر المواجهة، التي تنطلق في الـ 06:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا، من 40 دولارًا وتصل إلى 192 دولارًا.

وتُعد هذه المواجهة الثالثة من نوعها على ملعب «تويوتا فيلد»، الذي سبق له استضافة مباراة استعراضية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا في يناير 2024، ومباراة تجريبية بين أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل من العام ذاته.

واستعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات بعد أربع مباريات متتالية دون فوز، بتغلبه على بورتوريكو بثلاثية نظيفة في المباراة التجريبية، السبت، في أوستن، ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2026.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال أمام أوروجواي الإثنين 15 يونيو، فيما تلتقي السنغال مع فرنسا ضمن المجموعة الأولى الثلاثاء 16 يونيو.