«فورمولا 1».. فاسور يتعافى ويعود

عاد الفرنسي فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري، إلى حلبة سباقات الفورمولا 1، في موناكو، الأحد، وذلك بعد يوم من دخوله المستشفى لسبب لم يُكشف عنه، وفق ما أفادته الحظيرة الإيطالية.

وكشفت مسؤولة إعلامية في الفريق الإيطالي عن حضور فاسور إلى الحلبة مباشرة بعد خروجه من المستشفى، مشيرة إلى أن فريق فيراري لا يرغب في الإدلاء بمزيد من التعليقات التي تتعلق بحالته الصحية.

وبث فيراري عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت، منشورًا جاء فيه :«لن يكون فريد فاسور حاضرًا في الحلبة. بعد إجراء الفحوصات الطبية، سيبقى فريد تحت المراقبة في مركز رعاية صحية محلي. ولن يتم الإفصاح عن أي معلومات طبية أخرى».

ويتولى الفرنسي البالغ 58 عامًا قيادة فريق «الحصان الجامح» الذي يتخذ من مارانيلو مقرًا له منذ 2023.

ويحتل فيراري الموسم الجاري المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 147 نقطة، خلف مرسيدس المتصدر «219 نقطة»، لكن سائقيه شارل لوكلير من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون لم يحققا أيّ فوز في خمس جوائز كبرى نُظمت حتى الآن.

وفي غياب فاسور، احتل هاميلتون ولوكلير المركزين الثالث والرابع تواليًا عند خط انطلاق السباق الرئيس، مساء الأحد.