كاترينا وتايلور تخطفان لقب زوجي السيدات

واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند، لاعبتا التنس، عروضهما في منافسات زوجي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، وذلك بعدما تُوِّجتا بلقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» لكرة المضرب، الأحد.

وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكوَّن من الكازاخية آنا دانيلينا، والصربية ألكسندرا كرونيتش، بنتيجة 6ـ2 و7ـ5، في المباراة النهائية للبطولة المنظمة على الملاعب الرملية في باريس، العاصمة الفرنسية.

واحتاجت كاترينا وتايلور إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، لتعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.

ويعد هذا اللقب الـ 11 لكاترينا في مسابقات «جراند سلام»، بينما يُعد الثالث في مسيرة تايلور، حسبما أفاده الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات.

وسبق للثنائي أن فاز بلقب زوجي السيدات في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، وبطولة أستراليا المفتوحة، ضمن مسابقات «جراند سلام».

ويُمثل هذا اللقب الرابع للاعبة التشيكية في بطولة «رولان جاروس»، بعد فوزها في باريس بلقب زوجي السيدات مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأمريكية كوكو جوف عام 2024.

أما تايلور، فهذا هو لقبها الأول في بطولة فرنسا بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فرنانديز عام 2023.