زيكو ودونجا.. ألقاب عالمية على قمصان مصر

لا يقتصر حضور المنتخب المصري الأول لكرة القدم في مونديال 2026 على نجومه المعروفين بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، بل يحمل معه أيضًا أسماء تعيد إلى الأذهان نجومًا من فرنسا والبرازيل ارتبطوا بتاريخ كرة القدم العالمية.

وتضم قائمة «الفراعنة» لاعبين اشتهروا بألقاب مستوحاة من نجوم سابقين، على غرار تريزيجيه وزيكو ودونجا.

وبين تشابه في أسلوب اللعب أو الملامح، وإرث عائلي انتقل من الآباء إلى الأبناء، تحمل هذه الأسماء قصصًا مختلفة رافقت أصحابها منذ بداياتهم في الملاعب وحتى وصولهم إلى أكبر محفل كروي في العالم.

وخاض الفرنسي دافيد تريزيجيه 71 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي، وتوِّج معه بلقب مونديال 1998، قبل أن يشارك أيضًا في نسختي 2002 و2006 ويعتزل عام 2014.

وبعد أربعة أعوام من اعتزاله، عاد اسمه إلى الساحة المونديالية، عندما شارك محمود حسن الملقب بـ«تريزيجيه» مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويعود جناح الأهلي الحالي وأستون فيلا الإنجليزي السابق إلى حمل هذا الاسم على قميصه في مشاركته المونديالية الثانية، لكن اللقب الذي التصق بابن الـ31 عامًا منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2012 جاء بسبب بدر رجب، مدرب شباب الأهلي السابق.

قال رجب، الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف موهبة محمود حسن، حين كان يلعب في مدرسة الكرة بالأهلي «منذ دخوله مدرسة الكرة لاحظت الشبه بينه وبين تريزيجيه، سواء في الشكل أو في طريقة اللعب».

وأضاف «كان متميزًا في ضربات الرأس ويسجل الأهداف بنفس طريقة تريزيجيه، لذا أطلقت عليه هذا الاسم منذ سن مبكرة، ولم أتوقع أن يلتصق به حتى الآن».

ولم يكن تريزيجيه الاسم العالمي الوحيد الذي أطلقه رجب على عدد من ناشئي الأهلي، إذ أطلق لقب «نيدفيد» على كريم وليد، تشبهًا بالتشيكي بافل نيدفيد، نجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

ـ لقب موروث

وسيدخل تريزيجيه نادي المئة مباراة مع «الفراعنة» قريبًا «95 مباراة»، ويأمل أن يتحقق ذلك في المونديال في حال التأهل من دور المجموعات، التي تلعب فيها مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

وبعد 71 مباراة دولية وثلاث مشاركات في كأس العالم، علَّق البرازيلي زيكو حذاءه عام 1994، قبل ثلاثة أعوام من ولادة مصطفى عبد الرؤوف الذي سيحمل اللقب معه إلى أمريكا الشمالية.

وتلقى ابن الـ 29 عامًا استدعاءه الأول إلى المنتخب المصري للمشاركة في الحدث الكروي الأكبر، وسرعان ما بصم على أول أهدافه في مباراته الدولية الأولى أمام روسيا تجريبيًّا في 28 مايو، ثم سجَّل هدفًا ثانيًا في مرمى البرازيل «1ـ2»، السبت.

يقول عبد الرؤوف، شقيق مصطفى الذي حمل هذا اللقب قبله، لفرانس برس «اسمي الكامل عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف زكي، ونظرًا لطول الاسم أطلق عليَّ خالي لقب زيكو تدليلًا لاسم زكي».

وأضاف «حين بدأ مصطفى شقيقي مشواره في نادي الجمهورية بشبين الكوم أثناء وجودي هناك أيضًا، أطلق عليه مدربو قطاع الناشئين لقب زيكو الصغير كونه شقيقي الأصغر، واستمر اسم زيكو مرتبطًا به حين انتقل إلى حرس الحدود ثم زد وبعدها بيراميدز».

ولن يكون اسم «زيكو» الوحيد الذي ستتعرف جماهير البرازيل إليه في المواجهة التجريبية المرتقبة على ملعب كليفلاند، بل يحضر أيضًا اسم «دونجا» الذي قاد «سيليساو» إلى لقب مونديال 1994.

ويشارك نبيل عماد، لاعب وسط النجمة السعودي، مع منتخب بلاده في ثاني استحقاق كبير بعد كأس أمم إفريقيا 2019، لكن اللقب الذي يحمله يعود إلى وائل حبيب مدير الكرة السابق في نادي الأسيوطي سبورت «بيراميدز حاليًّا».

ذكر حبيب لفرانس برس: «سمعت عن نبيل حين كان لاعبًا في فريق بني عبيد بالدرجة الثانية، وكنت مَن ضمّه إلى الأسيوطي عام 2016 وهو في العشرين من عمره».

وأضاف «أطلقت عليه اسم دونجا لأنني كنت أحب نجم البرازيل، ولأن نبيل كان يلعب في المركز نفسه، كما أنَّ طريقة لعبه تشبه دونجا كثيرًا».

وتابع «دونجا كان أحد القلائل الذين استمروا مع الفريق حين تغيَّرت هويته إلى بيراميدز، حيث اقتنع جميع المدربين بموهبته، ومن ثم انتقل إلى الزمالك قبل أن يحترف في السعودية».

من جيل إلى جيل

وعرفت كرة القدم المصرية العديد من الأسماء المتشابهة مع أسماء لاعبين عالميين، مثل الإنجليزي ديفيد «بيكهام» لأحمد رمضان، بل امتدت الألقاب الأمر إلى خارج عالم كرة القدم، إذ يحمل يوسف إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، اسم الرئيس الأمريكي السابق باراك «أوباما».

وسيعود اسم النجم المصري السابق عبد العزيز عبد الشافي، المعروف بلقب «زيزو»، إلى الواجهة مجددًا، إذ يحمله أحمد سيد، لاعب الأهلي.

وورث سيد هذا الاسم أيضًا عن والده مصطفى، الذي كان لاعبًا في صغره.

وقال زيزو، في تصريحات تلفزيونية سابقة: «كان والدي مصطفى سيد لاعبًا في المنيا مسقط رأسه، وكان أسلوب لعبه شبيهًا بلاعب الأهلي وقتها عبد العزيز عبد الشافي، الذي كانت جماهير الأهلي تطلق عليه لقب زيزو للتدليل».

وأضاف «جدي الذي كان معجبًا بزيزو وقتها أطلق الاسم على والدي».

وأردف «حين بدأت ممارسة كرة القدم، التصق اسم زيزو بي بعد أن شبّهني المقربون بوالدي، واستمر معي حتى عندما احترفت في بلجيكا والبرتغال، كونه كان سهل النطق على الجماهير هناك، واستمر الأمر حتى اليوم».