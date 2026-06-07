الهلال.. الأهلي.. والنصر في الـ TOP 20 العالمي

تسجل نسخة 2026 من نهائيات كأس العالم، أرقامًا قياسية في تعداد الأندية التي دعّمت المنتخبات المشاركة بلاعبين من صفوفها، نظرًا لارتفاع عدد المنتخبات التي ستخوض المحفل المونديالي إلى 48، إذ يصل عدد الأندية الممثلة بلاعب واحد على الأقل، إلى 448 ناديًا حول العالم، وسط حضور لافت للأندية السعودية، عبر 12 ناديًا بالمجمل، منها 3 ضمن قائمة الأندية الـ 20 التي تملك العدد الأكبر من اللاعبين في النهائيات.

ويحتل فريق الهلال الأول لكرة القدم المركز السادس في قائمة أكثر الأندية تمثيلًا للمنتخبات في كأس العالم، وبواقع 13 لاعبًا، علمًا أن دوليي الهلال يتوزعون على 6 منتخبات، عبر 7 لاعبين في قائمة «الأخضر»، ولاعبين في البرتغال، وواحد في قائمة كل من المغرب والأوروجواي وفرنسا والسنغال.

وتضمّ قوائم منتخبات المونديال 9 لاعبين من صفوف فريقيْ النصر والأهلي، وهو الرقم الذي يضع بطل دوري «روشن»، وبطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في المركز الـ 18 من ناحية عدد اللاعبين في النهائيات، مناصفة مع الأهلي المصري، وفلامينجو البرازيلي، وأستون فيلا وسندرلاند الإنجليزييْن، وأمام مجموعة كبيرة من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويتوزع لاعبو النصر في كأس العالم على 3 منتخبات، بواقع 6 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي، إضافة إلى ساديو ماني في القائمة السنغالية، وكريستيانو رونالدو وجواو فيليش، الثنائي البرتغالي.

ومن ناحيته، يُعد الأهلي أكثر الأندية السعودية دعمًا للمنتخبات المختلفة في المونديال، إذ يحضر لاعبوه في 7 منتخبات، وهم البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، السنغالي إدوارد ميندي، الجزائري رياض محرز، الإنجليزي إيفان توني، الإيفواري فرانك كيسيه، إضافة إلى فراس البريكان وزياد الجهني وعلي مجرشي في المنتخب السعودي.

وبالعودة إلى القائمة الإجمالية، تم استدعاء لاعب واحد على الأقل من 449 ناديًا، منهم 130 ناديًا من الدرجات المختلفة للدول الخمس الكبرى في تصنيف «يويفا»، مع صدارة صريحة للإنجليز، إذ يشهد المونديال حضور لاعبين من 41 ناديًا إنجليزيًا يتوزعون على 4 درجات مختلفة، ويلي الإنجليز الأندية الألمانية والفرنسية والإسبانية والأمريكية، بواقع 22 ناديًا.

ويملك مانشستر سيتي الإنجليزي العدد الأكبر من اللاعبين، بواقع 19 لاعبًا يتوزعون على 12 منتخبًا، منهم 4 في المنتخب الإنجليزي و3 في البرتغالي، متفوقًا على بايرن ميونيخ الألماني، والذي أرسل 17 لاعبًا إلى النهائيات، علمًا أن العدد الأولي للاعبيه كان 18، قبل إصابة لينارت كارل وانسحابه من القائمة الألمانية.

ويتشارك باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، طرفيْ نهائي دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث، بواقع 16 لاعبًا، فيما يحتل برشلونة الإسباني المركز الخامس مع 14 لاعبًا يتوزعون على 8 منتخبات، وهو يُعدّ ركيزة للمنتخب الإسباني الذي يضمّ 8 أسماء من الفريق الكاتالوني.

ويحتل الهلال المركز السادس متفوقًا على أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس الذين يشارك منهم 12 لاعبًا، إضافة إلى تقدمه على 3 أندية أرسلت 11 لاعبًا إلى النهائيات، وهم ليفربول الإنجليزي، ودورتموند الألماني، وغلطة سراي التركي، فيما يشهد المونديال حضور 10 لاعبين من 5 أندية، أبرزها ريال مدريد، والذي لم يزوّد منتخب إسبانيا بأي لاعب.

ويحظى سلافيا براغ التشيكي بنفس عدد لاعبي ريال مدريد في النهائيات، لكن مع مفارقة وهي أن جميع لاعبيه مدرجين في قائمة منتخب بلده، الأمر الذي يجعله صاحب الثقل الأكبر في منتخب واحد.

وعلى جانب آخر، يُعد فيسيل كوبي أحد أبرز الأندية غير الممثلة في المونديال، علمًا أنّه تُوّج بلقب الدوري الياباني مرتيْن في المواسم الـ 3 الأخيرة، إضافة إلى نادي خيتافي، صاحب الترتيب السابع في الدوري الإسباني بموسمه الأخير، والمتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

ولا تحظى أندية عريقة أخرى بتمثيل واسع في النهائيات، ومن بينها بوكا جونيورز، أحد عمالقة الكرة الأرجنتينية والأمريكية الجنوبية، وصاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الأرجنتيني، إذ حصل لاعب واحد فقط من صفوفه على مقعد مونديالي، والأمر نفسه ينطبق على تيجريس المكسيكي، الذي وصل إلى المباراة النهائية لكأس أبطال الكونكاكاف في 30 مايو الماضي.