الدوري السعودي السادس على مستوى العالم

يسجل دوري روشن السعودي، حضورًا لافتًا، على مسرح كأس العالم، مع سفر 47 لاعبًا مثلوا أنديته في موسم 2025ـ2026، إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لخوض غمار المعترك المونديالي، ما يضعه سادسًا في قائمة أكثر الدوريات حول العالم حضورًا في النهائيات، إذ لا يتفوق عليه بعدد اللاعبين سوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتهيمن الدوريات الإنجليزية على النسبة الأعلى من عدد اللاعبين الحاضرين في كأس العالم، وعلى رأسها الدوري الممتاز «البريميرليج»، مع 163 لاعبًا، علمًا أن جميع الأندية التي خاضت غمار موسم 2025ـ2026 قدمت 4 لاعبين على الأقل لمنتخبات كأس العالم.

وتنعكس الهيمنة الإنجليزية على دوري «تشامبيونشيب»، الذي يُعد ثاني أعلى درجة في هرم الدوريات الإنجليزية، إذ قدّم 36 لاعبًا لمنتخبات كأس العالم، ما يضعه تاسعًا في قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا، متفوقًا على دوريات درجة أولى كبرى، أبرزها الهولندي والبرتغالي والبرازيلي.

وبالإضافة إلى لاعبي الدرجتيْن الأعلى، يحضر دوري EFL League One، ثالث أعلى الدرجات في إنجلترا، مع 5 لاعبين، بالإضافة إلى لاعب من الدرجة الخامسة في إنجلترا، وهو النيوزيلندي تومي سميث، الذي يلعب لنادي براينتري تاون.

وتأتي «البوندسليجا» الألمانية ثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، في قائمة أكثر الدوريات حضورًا نهائيات كأس العالم، إذ أرسلت أندية الدوري الألماني 100 لاعب إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى 7 لاعبين من دوري الدرجة الثانية، ولاعب من الدرجة الخامسة في ألمانيا، وهو جوزي دوفيرجر، حارس مرمى منتخب هايتي.

وتحتل الـ «ليجا» الإسبانية المركز الثالث، بواقع 81 لاعبًا، يليها الدوري الفرنسي Ligue 1، مع 79 لاعبًا، أمام الدوري الإيطالي Serie A الذي أرسل 64 من لاعبيه إلى نهائيات المونديال، على الرغم من غياب المنتخب الإيطالي عن الحدث.

ويأتي الدور بعد ذلك على دوري روشن السعودي، الذي يملك العدد الأكبر من اللاعبين في نهائيات كأس العالم بعد الدوريات العالمية الخمسة الكبرى، بواقع 47 لاعبًا من 10 أندية شاركت في موسم 2025ـ2026، ليكون الأول عربيًا وآسيويًا، والأكثر حضورًا مقارنة بجميع الدوريات غير الأوروبية حول العالم، علمًا أن رقم اللاعبين القادمين من الملاعب السعودية يرتفع إلى 49، بعد إضافة لاعبيْن أنهيا قبل أيام منافسات موسم دوري «يلو».

ويتفوق «روشن» على الدوري الأمريكي MLS، إذ يملك الأخير 44 لاعبًا في قوائم منتخبات كأس العالم، متفوقًا بلاعب واحد على الدوري التركي بدرجته الأعلى، ثم يأتي دوري «تشامبيونشيب» الإنجليزي تاسعًا، وصولًا إلى الدوري الهولندي Eredivisie الذي يتمّ الـ Top 10، بحضور 33 من لاعبيه في النهائيات.

ويُعدّ الدوري البرازيلي أكثر الدوريات تقديمًا للاعبين على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية، بواقع 32 لاعبًا، فيما أرسلت الأندية القطرية 29 لاعبًا، ليحجز دوري نجوم قطر المركز 12 في القائمة الإجمالية، والمركز الثاني على مستوى القارة الآسيوية.

وبدوره، يأتي الدوري المصري أولًا على مستوى القارة الإفريقية مع 20 لاعبًا، متفوقًا بفارق لاعب وحيد على أندية الدوري الجنوب إفريقي، ليكون الدوري المصري الطرف العربي الثالث والأخير في قائمة أكثر 20 دوريًا حضورًا في النهائيات.