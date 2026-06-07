6 يوليو.. الخلود ينطلق في أليكانتي

يفتتح فريق الخلود الأول لكرة القدم، معسكره الإعدادي للموسم الجديد 6 يوليو المقبل في مدينة أليكانتي الإسبانية، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المعسكر يستمر لمدة ثلاثة أسابيع ويخوض خلاله العديد من التجريبيات مع أندية سعودية وإسبانية.

ونال الخلود الصاعد خلال صيف 2024، وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما خسِر المباراة النهائية أمام الهلال 1ـ2، في 8 مايو الماضي واحتل المركز الـ 14 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة.