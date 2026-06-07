قبل الدفاع عن اللقب.. سكالوني: لسنا جاهزين

أوضح ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أنه لا يريد إثارة القلق قبيل مباراة فريقه الافتتاحية بكأس العالم 2026.

واعترف سكالوني أن عددًا من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100%، للدفاع عن لقب المونديال، قائلًا :«ليونيل ميسي يحرز تقدمًا جيدًا، وتدرب بالفعل بشكل جزئي مع الفريق، وهذا أمر ممتاز».

وشاهد النجم المخضرم ميسي فوز منتخب الأرجنتين 2ـ0 على منتخب هندوراس تجريبيًا، السبت، في كوليدج ستيشن بولاية تكساس الأمريكية، من مقاعد البدلاء.

وعانى قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي سيبلغ 39 عامًا قريبًا، أخيرًا من إصابة في عضلة الفخذ، ولم تحسم مشاركته بعد في المباراة التجريبية الأخيرة أمام المنتخب الأيسلندي، الأربعاء المقبل.

وينضم إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى، إلى قائمة اللاعبين غير المشاركين في التجريبية الأخيرة، والذي كان من أعضاء المنتخب المتوّج بكأس العالم 2022.

وتعرض مارتينيز لكسر في إصبعه قبل فوز فريقه أستون فيلا الإنجليزي على فرايبورج الألماني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، مايو الماضي.

ومع ذلك، كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية، عن جاهزية مارتينيز لمباراة الفريق الافتتاحية في المونديال 16 يونيو الجاري أمام المنتخب الجزائري.

يُذكر أن المنتخب الأرجنتيني ينافس في المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يلعب في أمريكا والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات النمسا والأردن والجزائر.