«محاربو الصحراء» يمددون عقد بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، تمديد عقد ​فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، وجهازه الفني حتى 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأصدر اتحاد اللعبة الجزائري بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«تحت قيادة بيتكوفيتش ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، واضعًا بذلك حدًا لغيابه عن نسختي 2018 ⁠و2022، كما بلغ دور ‌الثمانية في ‌كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد ​الإقصاء مرتين ‌متتاليتين من الدور الأول في ‌نسختي 2021 و2023».

وأشار الاتحاد الجزائري إلى أن هذا التقدم انعكس على التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ كانت ‌الجزائر في المركز 43 عالميًا، والسابع إفريقيًا عند توليه ⁠المهمة، ⁠قبل أن يتقدم الفريق إلى المركز 28 عالميًا والرابع قاريًا.

وأضاف الاتحاد الجزائري :«هذا التمديد يُعد تجسيدًا للاستقرار والثقة في العمل المنجز، ويمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة تحقيق الأهداف الموضوعة للاستحقاقات المقبلة».

وتولى بيتكوفيتش تدريب الجزائر في فبراير 2024، ليقود «محاربي الصحراء» في 28 مباراة، ​حقق ‌خلالها ⁠21 ​انتصارًا، مقابل ⁠أربعة تعادلات، وثلاث هزائم.

وتستهل الجزائر مشوارها في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 بمواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب ​17 يونيو ​الجاري، قبل أن تلاعب الأردن والنمسا.