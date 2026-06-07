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تمديد عقد

2026.06.07 | 04:03 pm
جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، ثقته بفلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، مُعلنًا عن تمديد عقده حتى 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الجزائري)
تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد

تمديد عقد