تمديد عقد

جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، ثقته بفلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الأول، مُعلنًا عن تمديد عقده حتى 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 (المركز الإعلامي ـ المنتخب الجزائري)