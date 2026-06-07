ماركيز يحقق الانتصار الـ100 في المجر
حقق الإسباني مارك ماركيز، درّاج فريق دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كافة الفئات، وذلك بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم للدرَّاجات النارية، الأحد، على حلبة بالاتون بارك.
وقضى ماركيز، الذي تعافى أخيرًا من جراحتين في كتفه وقدمه مايو الماضي، أسبوعًا لا ينسى، بعد أن احتل مركز أول المنطلقين، وفاز بسباق السرعة السبت.
وتفوَّق الإسباني، صاحب الـ33 عامًا، على بيدرو أكوستا، متسابق كيه.تي.إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل فرانشيسكو بانيايا، زميله في فريق دوكاتي، المركز الثالث.
وتحوَّل السباق إلى كابوس لفريق أبريليا عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى، واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم ماركو بتسيكي، زميله في الفريق ومتصدر الترتيب.