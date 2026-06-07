ماركيز يحقق الانتصار الـ100 في المجر

حقق الإسباني مارك ماركيز، درّاج فريق ​دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كافة الفئات، وذلك بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى، ‌ضمن بطولة العالم ‌للدرَّاجات ​النارية، الأحد، ​على حلبة ⁠بالاتون بارك.

وقضى ماركيز، الذي تعافى أخيرًا من جراحتين في كتفه وقدمه مايو الماضي، أسبوعًا لا ينسى، ⁠بعد أن احتل ‌مركز ‌أول المنطلقين، وفاز بسباق ​السرعة السبت.

وتفوَّق الإسباني، صاحب الـ33 عامًا، على بيدرو أكوستا، متسابق كيه.تي.إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان ‌مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل فرانشيسكو بانيايا، زميله ⁠في ⁠فريق دوكاتي، المركز الثالث.

وتحوَّل السباق إلى كابوس لفريق أبريليا عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى، واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم ماركو بتسيكي، زميله ​في ​الفريق ومتصدر الترتيب.