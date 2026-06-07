سليمان: أنتظر نجومية تمبكتي.. والأبطال 4

ينتمي عبد الله سليمان، قلب الدفاع، إلى قائمة محدودة من اللاعبين أُتيحت لهم فرصة المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ثلاث نسخ من كأس العالم 1994 و1998 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.

ودخل سليمان ثلاث تجارب احترافية بدأها مع الأهلي منذ 1990 مرورًا بالهلال 2001 واستمر خمسة أعوام قبل أن ينتقل إلى ضمك 2006 وينهي مشواره الكروي 2009.

وللحديث عن مشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم التي تنطلق 11 يونيو الجاري، حلّ النجم المعتزل ضيفًا على «الرياضية»، وأكد أن قوة الأخضر تكمن في الروح الجماعية واللعب كمنظومة واحدة، مشيرًا إلى أن اليوناني جورجيوس دونيس يعرف الكرة السعودية جيدًا.

01

في البداية.. كيف تقيّم عمل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاقة كأس العالم؟

دونيس من أفضل المدربين الموجودين في دوري روشن السعودي، كما أن وجوده لفترة طويلة في السعودية يسهل عليه المهمة، لأنه يعرف اللاعبين جيدًا ومستوياتهم وإمكاناتهم.

02

المونديال يقترب.. كيف ترى مجموعة المنتخب السعودي في البطولة؟

المجموعة ليست سهلة بوجود إسبانيا وأوروجواي، وحتى منتخب الرأس الأخضر، على الرغم من أنه لا يحظى باهتمام إعلامي كبير، إلا أنه منتخب جيد وليس منافسًا سهلًا.

03

ما توقعاتك لمشوار الأخضر في دور المجموعات بالمونديال؟

التوقع صعب، خاصة أن أول مباراتين ستكونان أمام أقوى منتخبي المجموعة، أوروجواي وإسبانيا، ما يجعل البداية في غاية الصعوبة.

04

ما أهم المزايا الفنية والعناصر التي يتمتع بها المنتخب السعودي الفترة الحالية؟

قوة المنتخب السعودي تكمن في اللعب الجماعي والعمل كمنظومة واحدة في الجانبين الهجومي والدفاعي.

05

لكن بوجهة نظرك.. ماذا يحتاج الأخضر السعودي حتى يتأهل إلى الأدوار النهائية؟

يحتاج إلى الانسجام والعمل الجماعي وأي تراجع في أحدهما قد يؤثر على أداء الأخضر، لذلك المحافظة على التنظيم والترابط أمر مهم جدًا.

06

ما النصائح التي تقدمها للاعبي المنتخب السعودي قبل المونديال؟

يجب على اللاعبين التركيز الكامل داخل الملعب، والالتزام بتنفيذ تعليمات المدرب مهما كانت ظروف المباراة أو نتيجتها.

07

من اللاعب الذي تتوقع أن يخطف الأضواء مع الأخضر السعودي في المونديال؟

أتوقع أن يكون حسان تمبكتي من أبرز نجوم المنتخب السعودي في كأس العالم خاصة وأن إصابته ليست مقلقة حتى الآن.

08

دعنا نتحدث معك عن ذاكرتك.. ما المباراة التي ما زالت عالقة بداخلك للمنتخب السعودي؟

بالتأكيد، مباراتنا أمام إيران في نصف نهائي كأس آسيا 1996، فهي من المباريات التي لا يمكن أن أنساها أبدًا.

09

في الختام.. ما المنتخبات المرشحة لحصد كأس العالم بوجهة نظرك؟

أرشح أربعة منتخبات وهي إسبانيا وألمانيا والأرجنتين وفرنسا.