فيرستابن يودع بعد انطلاقة كارثية

ودع الهولندي ​ماكس فيرستابن، سائق رد بول، سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة «فورمولا 1» مبكرًا بعد لفة بطيئة واحدة، الأحد.

واضطر سائق رد بول إلى الانسحاب بسبب خلل ‌في وحدة ‌الطاقة.

وكان السائق ​الهولندي ‌قد ⁠قدم ​أداءً قويًا ⁠في التجارب التأهيلية، لينطلق إلى جانب صاحب المركز الأول كيمي أنتونيلي من مرسيدس، لكن سيارته لم تحرك ساكنًا عند الانطلاق.

وعلى الرغم من تمكنه من ⁠التحرك لاحقًا، بدا ‌فيرستابن بطيئًا ‌للغاية قبل أن يطالبه ​فريقه بالعودة ‌إلى المرآب، لينهي مشاركته ‌مبكرًا.

وقال لشبكة سكاي سبورتس «لم تسر اللفة الافتتاحية بشكل جيد، وكان الانطلاق كارثيًا، لم يكن هناك أي ‌ثبات في الأداء، ثم توقف المحرك فجأة. لم أستعد ⁠سوى ⁠قدر ضئيل من القوة بعد المنعطف الأول، وكان صوت المحرك مقلقًا للغاية، ولم أتمكن من الضغط الكامل على دواسة الوقود، لذا عدنا إلى المرآب».

ويأتي هذا الانسحاب ليتواصل الموسم المخيب لفيرستابن، الذي سبق أن عبر عن ​معارضته للوائح ​الجديدة للمحركات الهجينة، ولوح حتى بإمكانية اعتزال الرياضة.