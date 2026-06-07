رسميّا..كاريلي يقود الفيحاء

وقّعت إدارة الفيحاء مع البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأحد.

وبيّن حساب النادي أن كاريلي سيقود «البرتقالي» لمدة موسم واحد في منافسات دوري روشن السعودي.

وسبق أن أشارت «الرياضية» 24 مايو الماضي إلى أن إدارة الفيحاء فتحت خط تواصلٍ مع المدرب البرازيلي.

يذكر أن ضمك هبط، تحت قيادة كاريلي، إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، خلال الجولة الأخيرة من نسخة دوري روشن السعودي الماضية، التي أعلن الفيحاء بعدها عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأنهى الفيحاء موسم «روشن» في المركز الـ 10، برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات وثمانية تعادلات مقابل 16 خسارة.

في المقابل، هبط ضمك إثر حلوله في المركز الـ 16، برصيد 29 نقطة.

وتولّى كاريلي، المدرب السابق للاتحاد والوحدة، قيادة ضمك فنيًا، في النصف الأول من فبراير الماضي، بعد إقالة البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا لسوء النتائج.

ولعِب الفريق 14 مباراةً مع البرازيلي، كسِب خمسًا منها وتعادل في اثنتين وخسِر سبعًا، آخرها أمام النصر، 1ـ4، لحساب الجولة الـ 34 الأخيرة.