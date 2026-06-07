بعثة تونس.. 58 يطيرون إلى المكسيك

غادرت بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء من القلق بعد الخسارة الثقيلة أمام بلجيكا بخماسية نظيفة في آخر مبارياته التجريبية قبل انطلاق البطولة.

وتضم بعثة «نسور قرطاج» 58 فردًا، من بينهم 26 لاعبًا، إضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري وممثلي الاتحاد التونسي، حيث تتوجه إلى المكسيك عبر رحلة جوية على متن الخطوط الفرنسية تتخللها محطة توقف قصيرة.

وأثارت الخسارة أمام المنتخب البلجيكي العديد من التساؤلات حول جاهزية المنتخب التونسي قبل خوض غمار المونديال، خاصة بعد الأداء الباهت الذي قدَّمه اللاعبون في المواجهة التي احتضنها ملعب «الملك بودوان» في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط حضور جماهيري تونسي كبير قابل صافرة النهاية بصافرات استهجان.

من جانبه، أقرَّ صبري لموشي، مدرب المنتخب التونسي، بأن توقيت الخسارة يثير القلق بسبب تأثيرها المحتمل على معنويات اللاعبين، مشيرًا إلى أنَّ بعض الخيارات الفنية والتشكيلة الأساسية لم تكن موفقة خلال اللقاء.

وأكد المدرب التونسي ضرورة تجاوز آثار الهزيمة سريعًا والتركيز على الاستحقاق العالمي، مع العمل على إيجاد حلول للمشكلات الهجومية التي يعاني منها المنتخب، بعدما اكتفى بتسجيل هدف وحيد خلال أربع مباريات تجريبية خاضها استعدادًا للبطولة.

وتزايدت المخاوف داخل الأوساط الرياضية التونسية بشأن قدرة المنتخب على تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال مشاركاته الست السابقة في كأس العالم.

ويخوض المنتخب التونسي منافسات البطولة ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد واليابان، على أن يستهل مشواره بمواجهة السويد في 15 يونيو الجاري على ملعب مدينة مونتيري المكسيكية.