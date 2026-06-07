أنتونيلي يخطف جائزة موناكو

تُوِّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بجائزة موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1»، الأحد.

وواصل أنتونيلي «19 عامًا» تألقه واعتلى قمة فورمولا 1 في ظروف غريبة استدعت تأجيل السباق.

وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنَّ أنتونيلي كان في الصدارة قبل 10 لفات من النهاية قبل إيقاف السباق مؤقتًا، بسبب انهيار أجزاء من الأسفلت واصطدام سيارتين متتاليتين، إحداهما سيارة شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فيراري، الذي كان يحتل المركز الثالث.

وتم استئناف السباق مجددًا من وضع الثبات، ليواصل أنتونيلي تألقه بتحقيق فوزه الخامس على التوالي، ليوسع الفارق في صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين، ويصبح أصغر فائز بسباق جائزة موناكو.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثاني، خلفه الفرنسي بيير جاسلي، سائق ألبين ثالثًا، لكن مواطنه الفرنسي الآخر إسحاق حجار تقدم للمركز الثالث مستفيدًا من عقوبة ضد جاسلي.