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الفرحة الخامسة

2026.06.07 | 07:54 pm
رفع الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس سلسلة انتصاراته إلى خمسة بعد فوزه بجائزة سباق موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1»، الأحد (الوكالات)
الفرحة الخامسة

الفرحة الخامسة

الفرحة الخامسة

الفرحة الخامسة