الفرحة الخامسة

رفع الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس سلسلة انتصاراته إلى خمسة بعد فوزه بجائزة سباق موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1»، الأحد (الوكالات)