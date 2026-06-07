العروبة يفتح باب الترشح

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي العروبة، بدءًا من الأحد 14 يونيو الجاري، لاستقبال ملفات الراغبين في خوض الانتخابات للدورة المقبلة الممتدة لأربعة أعوام.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تستقبل اللجنة طلبات الترشح للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة وفق الإجراءات والاشتراطات المنظمة للانتخابات، تمهيدًا لاستكمال بقية المراحل وصولًا إلى اعتماد المجلس الجديد للنادي.

ويأتي فتح باب الترشح مع اقتراب نهاية فترة الإدارة المكلفة برئاسة مؤنس الضوي، التي شهدت تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الصعود إلى دوري روشن السعودي قبل موسمين، إلى جانب المنافسة بقوة على العودة مجددًا إلى دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

وكان العروبة قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى دوري روشن السعودي، قبل أن تتوقف رحلته في نصف نهائي الملحق المؤهل بعد خسارته أمام العلا، لينهي موسمه دون تحقيق هدف الصعود.