4 عائلات صنعت التاريخ المونديالي

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ذكريات أربعة أزواج من الأشقاء تركوا بصمة خاصة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما نجحوا في هز الشباك خلال البطولة الأغلى عالميًا، قبل أيام من انطلاق نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو.

وأشار الموقع الرسمي لـ«فيفا» إلى أن الألمانيين أوتمار فالتر وفريتز فالتر كانا أول شقيقين يحققان هذا الإنجاز، بعدما سجلا معًا سبعة أهداف وأسهما في تتويج ألمانيا الغربية بلقبها العالمي الأول عام 1954.

كما استعرض «فيفا» إنجاز الشقيقين الهولنديين ويلي ورينيه فان دي كيركوف، اللذين لعبا دورًا بارزًا في بلوغ منتخب بلادهما نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، قبل أن ينجح كلاهما في التسجيل خلال مونديال الأرجنتين 1978.

وضمت القائمة أيضًا البرازيليين سقراط وراي، اللذين أصبحا ثالث ثنائي من الأشقاء يسجل في كأس العالم، في مفارقة لافتة، إذ أحرز كل منهما هدفه الأول في البطولة من ركلة جزاء خلال ارتدائه شارة قيادة منتخب البرازيل للمرة الأولى، وكان ذلك أمام المنافس ذاته، إذ سجل سقراط ضد الاتحاد السوفييتي في نسخة 1982، فيما كرر راي المشهد أمام روسيا في مونديال 1994.

وكان الدنماركيان مايكل وبريان لاودروب آخر المنضمين إلى قائمة الأشقاء الهدافين في كأس العالم، بعدما سجل مايكل هدفًا في نسختي 1986 و1998، بينما أحرز بريان هدفين خلال مونديال فرنسا 1998.

وختم «فيفا» تقريره بالإشارة إلى أن الشقيقين فالتر، إلى جانب الإنجليزيين جاك وبوبي تشارلتون، المتوجين بلقب كأس العالم 1966، هما الثنائيان الوحيدان من الأشقاء اللذان نجحا في رفع كأس العالم.