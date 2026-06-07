البرازيل تخسر ويسلي وتستدعي إيدرسون

شهدت مساعي البرازيل للعثور على ظهير ​أيمن موثوق انتكاسة جديدة، الأحد، بعد استبعاد ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، إثر تعرضه لإصابة عضلية بالفخذ الأيسر، ليحل محله إيدرسون، لاعب وسط ‌أتلانتا.

وأوضح ‌الاتحاد البرازيلي ​لكرة ‌القدم ⁠أن ​مدافع روما، ⁠الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعبًا، تعرض للإصابة خلال المباراة التجريبية، التي فازت فيها البرازيل 2ـ1 ⁠على مصر في كليفلاند، السبت الماضي.

وبات ‌يتعين على أنشيلوتي ​سد الفراغ ‌في الجهة اليمنى بالاعتماد على المدافعين دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب، السبت المقبل.

وذكر الاتحاد ‌في بيان: «كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في ⁠الفخذ ⁠الأيسر، نأسف لهذه الإصابة، ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءًا من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس».

ومن المقرر أن ينضم إيدرسون إلى بعثة المنتخب في الولايات المتحدة، الإثنين.

وتخوض البرازيل، المتوجة باللقب ​خمس مرات، ​منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا.