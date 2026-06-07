حديقة مطار أبها تستقبل مشجعي المونديال

افتتحت حديقة مطار أبها الدولي أبوابها للزوَّار بحلةٍ تطويريةٍ جديدةٍ، شملت عديدًا من الإضافات والخدمات الترفيهية التي تستهدف العائلات والمصطافين خلال موسم الصيف في موقعها المميَّز عند دوار الملك عبد الله، بالقرب من المطار.

وشهدت الحديقة توسعاتٍ متنوِّعةً، تضمَّنت منطقةً للمطاعم والمقاهي وعربات المأكولات، وأخرى للتسوق، ومرافقَ ترفيهيةً، ومساحاتٍ مخصَّصةً للفعاليات، ما يعزز من جاذبيتها بوصفها إحدى الوجهات السياحية في منطقة عسير.

وتتأهب الحديقة لبث مباريات كأس العالم 2026 التي تنطلق، الخميس، عبر شاشةٍ عملاقةٍ، جرى تركيبها على ارتفاعٍ كبيرٍ داخل الموقع، لتمنح الزوَّار تجربةَ مشاهدةٍ جماهيريةً في أجواءٍ مفتوحةٍ وسطَ توقُّعاتٍ بأن تكون من أبرز عوامل الجذب خلال فترة البطولة.

كذلك توفر الحديقة مواقفَ واسعةً للسيارات برسومٍ رمزيةٍ، تبدأ من خمسة ريالاتٍ للمركبة الواحدة، إضافةً إلى مساراتٍ للمشي، ومناطق ألعابٍ للأطفال، وخدماتٍ متنوِّعةً تلائم مختلف أفراد الأسرة.

وتستقبل الحديقة زوَّارها يوميًّا ضمن جهود تعزيز الخيارات الترفيهية والسياحية في أبها خلال موسم الصيف وسطَ إقبالٍ متزايدٍ من الأهالي والزوَّار القادمين إلى المنطقة.