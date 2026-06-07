بين النمسا والبرتغال.. الأهلي يعسكر 25 يوما

يستعدُّ فريق الأهلي الأول لكرة القدم للموسم الجديد بمعسكرٍ خارجي، يُجريه على مرحلتَين في النمسا والبرتغال، وفق ما نشره النادي الجداوي على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

ويمتدُّ المعسكر 25 يومًا، وستكون بدايته في النمسا، خلال الفترة من 3 إلى 16 يوليو المقبل، ثم ينتقل الفريق إلى البرتغال حيث يدخل في مرحلةٍ جديدةٍ من التحضيرات، تستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

وتنتظر الفريق تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله عديدٌ من التحديات في الموسم المقبل، منها ثلاثةٌ محلية، هي منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، واثنتان على الصعيد الخارجي: دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

وأنهى الفريق الموسم الماضي بتحقيق بطولتَي كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا، كما حلَّ ثالثًا في ترتيب الدوري.