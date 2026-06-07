بعد غياب 68 يوما.. بونو يظهر أمام النرويج

عاد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى القائمة الأساسية لمنتخب بلاده في مواجهته التجريبية أمام النرويج، الأحد على ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

ويحمي بونو عرين «أسود الأطلس» في لقاء النرويج بعد غيابه عن المباراتين التجريبيتين ضد بوروندي ومدغشقر، علمًا أن ظهوره الدولي الأخير كان قبل 68 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته أمام باراجواي في اللقاء التجريبي الذي جرى في 31 مارس الماضي.

وكان محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، برر عدم مشاركة بونو أمام مدغشقر إلى شعوره بألم في الظهر، وأوضح في المؤتمر الصحافي بعد نهاية تلك المباراة «أبعدت ياسين بونو لإحساسه بألم في الظهر فلم يكن من داعٍ للمغامرة به».

ويرفع حارس الفريق الهلالي من خلال ظهوره أمام النرويج عدد مشاركته الدولية إلى 90 مباراة.

ويشكل لقاء النرويج اختبارًا أخيرًا لبونو ورفاقه تحت قيادة مدربهم وهبي قبل خوض منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءًا من الخميس المقبل.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره المونديالي بمواجهة البرازيل في 14 يونيو الجاري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وبعدها بستة أيام يواجه نظيره الإسكتلندي ومن ثم يختتم مرحلة المجموعات أمام هايتي في 25 من الشهر الجاري.