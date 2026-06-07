رحلة 5 ساعات تنقل «الفراعنة» إلى سبوكين

تتَّجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة سبوكين في ولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا لبدء مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، الأحد، أن بعثة منتخب «الفراعنة» ستغادر إلي سبوكين في رحلة طيرانٍ تستغرق خمس ساعاتٍ.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري، الذي يشارك للمرة الرابع في تاريخه بكأس العالم بعد 1934 و1990 و2018، في المجموعة السابعة برفقة بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.

وتستهلُّ مصر مشوارها في المونديال بمواجهة بلجيكا، 15 يونيو الجاري، ثم تلاقي نيوزيلندا وإيران، 21 و26 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب المصري خسر 1ـ2 أمام البرازيل في مدينة كليفلاند الأمريكية، السبت، في آخر لقاءاته التجريبية قبل خوض البطولة.

وتبحث مصر عن تحقيق انتصارها الأول في كأس العالم، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى أيضًا.