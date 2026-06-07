يامال: عقلي الطفولي منحني الكرة الذهبية

كشف لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في فيديو نُشر على منصة يوتيوب، عن أنه كان يظن أنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، التي ذهبت في النهاية إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح باريس سان جيرمان.

قال الدولي الإسباني، البالغ من العمر 18 عامًا: «بصراحة، في ذلك اليوم كنت أعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية. لكن أظن في النهاية أنه كان من الجيد أن يفوز بها ديمبيلي».

وكان نجم النادي الكاتالوني قد حلّ في المركز الثاني خلف المهاجم الفرنسي، الذي كان قد تُوّج لتوه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف يامال: «لقد ساعدني ذلك على النضج على المستوى الشخصي، وأعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب بالنسبة لي للفوز بها، لأنني كنت ما أزال مجرد طفل، ولم أكن لأدرك قيمة ما يعنيه التتويج بالكرة الذهبية».

وكان يامال مرشحًا جديًا لنيل الجائزة بعد قيادته برشلونة إلى ثلاثية محلية «الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والكأس السوبر الإسبانية»، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بصعوبة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وأكد الجناح الشاب أن عدم تتويجه بتلك الجائزة في تلك الليلة شكّل له دافعًا إضافيًا في موسم 2025ـ2026، الذي اختُتم بحصوله على لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، مقابل الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

ويخضع يامال، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني الموسم الجاري، حاليًا لبرنامج تعافٍ من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر تعرّض لها في نهاية الموسم. ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.