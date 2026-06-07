رولان جاروس.. أولى ألقاب زفيريف الكبرى

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف الثالث عالميًا، انتظارًا طويلًا لإحراز أول ألقابه في البطولات الكبرى «جراند سلام» لكرة المضرب بعد تتويجه بلقب بطولة رولان جاروس، الأحد.

وتوّج زفيريف بلقبه الأول إثر فوزه الشاق على الإيطالي فلافيو كوبولي 6-1، 4-6، 6-4، 6-7 (7/5) و6-1.

وأصبح صاحب الـ29 عامًا أول لاعب ألماني يفوز ببطولة كبرى منذ بوريس بيكر في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996، وذلك بعد لقاء دام أربع ساعات و16 دقيقة على ملعب «فيليب شاترييه».

وشهدت النسخة الحالية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» أكبر سلسلة من مفاجآت خروج الكبار منذ عقود، حيث غاب وغادر أبرز نجوم اللعبة المصنفين الأوائل مبكرًا، مما أعاد تشكيل خارطة المنافسات بشكل كامل.

وأبرز المفاجآت خروج الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، البطولة مبكرًا من الدور الثاني على يد الأرجنتيني سيروندولو، والصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثالث بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا، والإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن المشاركة بالبطولة قبل انطلاقها بسبب إصابة في المعصم.