تايلور : أغنية «I Knew It, I Knew You» مغامرة موسيقية

أوضحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أن طرح أغنيتها الجديدة «I Knew It, I Knew You» كان بمثابة مغامرة موسيقية جديدة، بعدما شمل حضورًا لافتًا على منصات الموسيقى، التي جاءت ضمن أحداث الفيلم الأمريكي «Toy Story 5»، المقرر عرضه في السعودية ومصر، 18 يونيو الجاري .

ووفقًا للبيانات المتداولة عبر منصات الموسيقى، سجلت الأغنية أكثر من 8.5 مليون استماع خلال أول 24 ساعة من طرحها عبر منصة Spotify، كما حققت انطلاقة قوية على Apple Music، وواصلت حضورها على متجر iTunes الأمريكي منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

وأطلقت تايلور الأغنية في 5 يونيو الجاري، بعد أن كتبتها خصيصًا للفيلم عقب مشاهدتها نسخة مبكرة من العمل، واستوحت كلماتها من شخصية «جيسي»، كما شاركت في كتابتها وإنتاجها مع الموسيقي جاك أنتونوف في أحدث تعاون بينهما.

وقالت سويفت بحسب تصريحات إعلامية في القاهرة : «كانت كتابة الأغنية بمثابة مغامرة موسيقية جديدة، فابتكار شيء خاص بشخصية جيسي كان تحديًا جديدًا، لكنه بدا طبيعيًا للغاية بالنسبة لي».

وأضافت: «أنا من عشاق Toy Story منذ أن كنت في الخامسة من عمري وحتى اليوم، لذلك كانت المشاركة في هذا العالم تجربة خاصة بالنسبة لي، ومغامرة أخطط للاستمرار فيها إلى ما لا نهاية وما بعدها».

وكشفت أن الأغنية جاءت بدافع الحب الذي يجمعها مع جاك أنتونوف تجاه شخصيات السلسلة، موضحة: «كتبنا هذه الأغنية بكل حب وتقدير لهذه الشخصيات التي أضحكتنا وساعدتنا على تعلم الدروس ورؤية العالم خارج حدود الفناء الخلفي طوال أعوام طفولتنا».

وتدور أحداث «Toy Story 5» حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التقنية تحديًا مباشرًا لفكرة اللعب التقليدية، ويعود «وودي» و«باز» و«جيسي» في مغامرة جديدة وسط عالم باتت فيه الأجهزة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من اهتمامات الأطفال.