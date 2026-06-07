إريكسن.. أزمة قلبية جديدة تلغي تجريبية أوكرانيا

ألغيت المباراة التجريبية بين منتخبي الدنمارك وأوكرانيا لكرة القدم، الأحد، قبل نهايتها بسبب أزمة قلبية جديدة تعرض لها كريستيان إريكسن قائد المنتخب الدنماركي.

وفي الدقيقة 65 سقط إريكسن مغشيًا عليه في أرض الملعب أثناء تقدم منتخب بلاده بنتيجة 2-1.

تقدم المنتخب الدنماركي بهدفي باتريك دورجو ويواكيم مايلي في الدقيقتين 13 و36، وقلصت أوكرانيا الفارق بهدف وحيد سجله فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 44.

وبعد توقف دام نحو ربع ساعة، ابتعد مخرج المباراة بالكاميرات عن أرضية الملعب أثناء إسعاف كريستيان إريكسن وسط ترقب من الجماهير الحاضرة في المدرجات ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية.

وأثناء التوقف، تحدث حكم اللقاء مع بيير إيميل هويبرج قائد منتخب الدنمارك، ونظيره في أوكرانيا، ميكولا ماتفيينكو، قبل أن يقرر إلغاء المباراة بعد نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى في سيارة إسعاف وسط عاصفة من التصفيق.

وسبق أن تعرض إريكسن صاحب الـ 34 عامًا لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في بطولة أمم أوروبا خلال صيف 2021، استدعت أيضًا خروجه من الملعب بعد توقف قلبه لدقائق، ونجاح عملية الإنعاش المؤقت.

واضطر إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لاستكمال مسيرته مع كرة القدم قبل أن يقرر نادي إنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عنه لأن لوائح الدوري لا تسمح لمثل هذه الحالات الطبية بالمشاركة في المباريات.

وبعدها تنقل النجم الدنماركي بين أندية برينتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، قبل أن ينضم لصفوف فولفسبورج الألماني في صيف 2025 بعقد لمدة موسمين.

يذكر أيضًا أن منتخبي الدنمارك وأوكرانيا فشلا في التأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانا يستعدان بهذه المباراة التجريبية لانطلاقة مشوارهما في سبتمبر المقبل ببطولة دوري أمم أوروبا للموسم الجديد 2026ـ2027.