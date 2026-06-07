تغريدات «إكس»

بدأت التغريدات عن كأس العالم تزيد بصورة ملحوظة، نتائج المباريات الودية، الحديث عن مباريات تحت درجات حرارة مرتفعة، مشاكل الجمهور في استخراج الفيزا لدخول الولايات المتحدة، وملاعب التدريبات غير المرضية لبعض المنتخبات، خصوصََا الملعب الذي تدرب عليه المنتخب الياباني في المكسيك.

نتائج وديات الأخضر السعودي مطمئنة، هذه المرة نريد التأهل للدور الثاني، أقل من ذلك لن تكون المشاركة مرضية، حتى وإن فزنا على إسبانيا، كما أن هناك فرصة كبيرة لأفضل المنتخبات في المركز الثالث، عندي شعور أن الأخضر لن يضيع فرصة التأهل للدور الثاني.

قرأت تقريرََا عن ارتفاع عالمي في مبيعات شاشات التلفزيون الكبيرة، الناس تحضّر نفسها لمشاهدة البطولة الأهم، عندما قرأت التقرير لمت نفسي: لماذا لم أبع تلفزيونات قبل البطولة.. !

أبدأ بأول تغريدة من حساب أخبار الذكاء الاصطناعي، هل تذكرون عندما قال ملاّك الذكاء الاصطناعي إنه لن يأخذ وظائف البشر؟

إليكم آخر التطورات «ماكدونالد تستعد لاستبدال موظفي Drive-Thru بالذكاء الاصطناعي . أطلقت الشركة نظامََا يدعى «آرشي»، ونجح في تسجيل 90% من الطلبات دون أي تدخل بشري خلال تجربة حديثة. الشركة تخطط الآن لنشره تدريجيََا في جميع مطاعم ماكدونالد بالولايات المتحدة». لن يطول الوقت ليستبدلوا الموظفين داخل المطعم بالذكاء الاصطناعي، يبدو الأمر مثل السباق لدى الشركات العالمية للتخلص من الموظفين!

حساب روائع الأدب العالمي نشر مقولة لجاك بريل عن الديمقراطية، مقولة جاك هي أجمل تعريف سمعته عن الديمقراطية «ضع 11 أحمقََا في جانب، و10 فلاسفة في الجانب الآخر . سيفوز الحمقى. هذه هي الديمقراطية».

عن مهنة الصحافة والتغيرات في السنوات الأخيرة والإعلام التقليدي غرد الأستاذ داود الشريان باختصار «الصحافة ليست الورق، والتلفزيون ليس الشاشة، هذه مجرد وسائل تتغير مع الزمن. الإذاعة وجدت جمهورها في البودكاست، والصحافة و جدت جمهورها في المنصات الرقمية، والتلفزيون أصبح محتوى يشاهد على الهاتف، والمهنة ما زالت تؤدي الدور نفسه بأدوات جديدة».

عبد العزيز الغدير غرد عن أهم حكمة في عالم الأعمال «يقول تشارلي مونجر، أحد حكماء هذا العصر ورفيق درب وارن بافيت «أخبرني أين سأموت، وسأتجنب الذهاب إلى هناك» فهي من أقسى وأعمق الحكم في عالم الأعمال، وتختصر حقيقة مهمة: النجاح لا يقوم فقط على اقتناص الفرص العظيمة، بل على معرفة الأخطاء القاتلة وتجنبها قبل دفع ثمنها». أخيرََا هذه الطرفة من حساب كلمة «جاء رجل حكيم لرجل يدخن في المطار ينظر لطائرة من خلف الزجاج. قال له الحكيم: منذ متى وأنت تدخن؟ قال: منذ ثلاثين عامََا . قال الحكيم : هل تعلم أنك لو جمعت أموال الدخان لثلاثين عامًا لاستطعت شراء هذه الطائرة . قال المدخن: هذه طائرتي. قال الحكيم: عطني زقارة.