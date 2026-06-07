فني وتجاري

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، لم تعد البطولة مجرد تجمع لأفضل المنتخبات في العالم، بل أصبحت أكبر معرض عالمي للأصول الرياضية. وتشير التقديرات إلى أنَّ القيمة السوقية الإجمالية للاعبين المشاركين في البطولة تتجاوز 16 مليار يورو، وهو الرقم الأعلى في تاريخ كأس العالم، مدفوعًا بارتفاع قيم نجوم الجيل الجديد واتساع قاعدة الاستثمار في كرة القدم العالمية.

وعند النظر إلى القيمة الفنية للاعبين، يتصدر المشهد خمسة نجوم يمثلون أعلى الأصول الرياضية في العالم حاليًّا. يأتي الإسباني لامين يامال بقيمة سوقية تبلغ نحو 200 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي بقيمة تقارب 180 مليون يورو، ثم الإنجليزي جود بيلينجهام بقيمة تقترب من 180 مليون يورو، وبعده النرويجي إيرلينج هالاند بنحو 180 مليون يورو، بينما يحل البرازيلي فينيسيوس جونيور بقيمة تلامس 170 مليون يورو. هذه الأرقام لا تعكس الموهبة فقط، بل العمر والإمكانات المستقبلية والعوائد المتوقعة للأندية والمستثمرين.

أما في عالم التأثير التجاري والسوشال ميديا، فإن الترتيب مختلف تمامًا، لأنَّ القيمة هنا لا تُقاس بالأهداف أو التمريرات الحاسمة، بل بحجم الجمهور والعلامة التجارية الشخصية والعقود الإعلانية والاستثمارات الخارجية. ويتربع كريستيانو رونالدو على القمة بأكثر من مليار متابع على جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقيمة تجارية تقدر بمليارات الدولارات من خلال استثماراته في الفنادق والأزياء واللياقة البدنية والإعلام. ويأتي بعده ليونيل ميسي بأكثر من 500 مليون متابع وشبكة رعايات عالمية تمتد من أمريكا إلى آسيا. ثم نيمار بما يتجاوز 230 مليون متابع وحضور قوي في الترفيه والألعاب الإلكترونية، يليه كيليان مبابي الذي أصبح أحد أهم الوجوه التسويقية للجيل الجديد بأكثر من 130 مليون متابع، ثم فينيسيوس جونيور الذي تجاوز 60 مليون متابع ويعد من أسرع الرياضيين نموًا على الصعيد التجاري.

وإذا جمعنا بين القيم الفنية والتجارية، فإن كأس العالم لم يعد بطولة تضم 48 منتخبًا فقط، بل سوقًا عالمية تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من اليوروهات. فوجود لاعب مثل رونالدو أو ميسي أو مبابي لا يضيف قيمة فنية للبطولة فحسب، بل يرفع مبيعات التذاكر، ويزيد نسب المشاهدة، ويضاعف قيمة الرعايات، ويجذب أسواقًا جديدة للعبة. ولهذا أصبحت القيمة الحقيقية للاعب الحديث تُقاس بمعادلة جديدة تجمع بين الأداء داخل الملعب والتأثير خارجه.

أعلى 5 لاعبين قيمة فنية:

لامين يامال: 200 مليون يورو.

كيليان مبابي: 180 مليون يورو.

جود بيلينجهام: 180 مليون يورو.

إيرلينج هالاند: 180 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور: 170 مليون يورو.

أعلى 5 لاعبين قيمة تجارية وسوشال ميديا:

كريستيانو رونالدو: + مليار متابع.

ليونيل ميسي: +500 مليون متابع.

نيمار: +230 مليون متابع.

كيليان مبابي: +130 مليون متابع.

فينيسيوس جونيور: +60 مليون متابع.



القيمة السوقية التقديرية لجميع لاعبي كأس العالم 2026 أكثر من 16 مليار يورو.

ومن وجهة نظر استثمارية، فإن كأس العالم اليوم لم تعد بطولة للمنتخبات فقط، بل بطولة للعلامات التجارية الشخصية، حيث أصبح اللاعب القادر على صناعة التأثير الاقتصادي خارج الملعب لا يقل أهمية عن اللاعب القادر على صناعة الفارق داخله. وهذا ما يفسر لماذا تحوَّلت كرة القدم من لعبة شعبية إلى واحدة من أكبر الصناعات الاقتصادية في العالم؟.