طائرة المنتخب الإيراني تهبط في المكسيك

وصلت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى المكسيك، الأحد، لإجراء معسكره التدريبي في تيخوانا استعدادًا لنهائيات كأس العالم، وسط رفض الولايات المتحدة السماح لبعض أعضاء الجهاز الفني بالدخول لأراضيها.

ورصد مصور وكالة فرانس برس هبوط طائرة المنتخب الإيراني في مطار تيخوانا نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبعد شهور من الترقب والغموض الذي أحاط بمشاركته، سيصبح المنتخب الإيراني محور الاهتمام في هذه النسخة من كأس العالم في أمريكا.

وأعرب أمير نويي مدرب منتخب إيران، لدى وصوله إلى المطار عن استيائه، قائلًا: «كان يجب أن نكون هنا منذ الأسبوع الماضي، لأن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يحتاج إلى أسبوعين من أجل التأقلم».

وأضاف «عادة في مثل هذه البطولات، وقبل الجوانب الفنية، يجب احترام الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية، وهو ما أعتقد أنه لم يكن متوفرًا معنا».

وشكر قلعة نويي الاتحاد الدولي «فيفا» على جهوده لضمان وصول المنتخب الإيراني، لكنه تابع «نحن محبطون من هذا السلوك، لم يحصل من قبل أبدًا».

ووصل اللاعبون والطاقم المرافق إلى مطار شديد الحراسة، خضع لدوريات جنود الحرس الوطني المكسيكي، حيث كان في انتظارهم عدد قليل من المشجعين لوحوا بالأعلام الإيرانية.

وتفاقم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بعدما رفضت الأخيرة منح تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المرافق للفريق، قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.

وأعلنت القنوات التلفزيونية الإيرانية أن المنتخب الإيراني غادر تركيا، حيث كان يجري معسكرًا تدريبيًا في أنطاليا لمدة 15 يومًا، يوم السبت متوجهًا إلى المكسيك.

ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.

من جهته، قال قائد المنتخب الإيراني إحسان حاج صفي إنه يرغب في إيصال استيائه إلى «فيفا» بشأن التأخر في منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، متسائلًا: «لماذا كل هذا التأخير؟».

وشدد حاج صفي على صعوبة الظروف المحيطة بمشاركة المنتخب.