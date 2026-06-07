لمسات البروفة الأخيرة

اختتم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراته للمواجهة التجريبية الأخيرة أمام نظيره الإيرلندي الشمالي، الإثنين، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026 (الوكالات)