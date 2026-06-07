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لمسات البروفة الأخيرة

2026.06.07 | 11:10 pm
اختتم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراته للمواجهة التجريبية الأخيرة أمام نظيره الإيرلندي الشمالي، الإثنين، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026 (الوكالات)
لمسات البروفة الأخيرة

لمسات البروفة الأخيرة

لمسات البروفة الأخيرة

لمسات البروفة الأخيرة

لمسات البروفة الأخيرة