أورليان تستضيف تجربة الكونغو الأخيرة

أكد متحدث باسم منتخب الكونغو الديمقراطية أن مباراته التجريبية الأخيرة أمام تشيلي، استعدادًا لكأس ​العالم لكرة القدم، ستلعب من دون جمهور في مدينة أورليان الفرنسية الثلاثاء المقبل.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة في قادش بإسبانيا، لكن رئيس بلدية المدينة ألغاها بسبب مخاوف من تفشي فيروس إيبولا في ‌الدولة الواقعة في ‌وسط إفريقيا. ويوجد الفريق ​في ‌مدينة ⁠ماربيا الإسبانية، ​حيث يجري ⁠استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعد أن أكمل معسكرًا تدريبيًا لمدة 10 أيام في بلجيكا، إذ تعادل سلبًا مع الدنمارك الأربعاء الماضي.

وأبلغ المسؤولون الأمريكيون اللاعبين والمسؤولين أنه يتعين ⁠عليهم البقاء خارج جمهورية الكونغو الديموقراطية ‌لمدة 21 يومًا ‌وخلوهم من أي أعراض قبل ​السماح لهم ‌بدخول البلاد للمشاركة في كأس العالم. لا ‌يلعب أي من لاعبي المنتخب الستة وعشرين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ يلعب معظمهم في أندية أوروبية في حين سافر ‌عدد قليل من المسؤولين من البلاد للانضمام إلى المعسكر. ووفقًا لمسؤولي الفريق، ⁠فإن ⁠جميع الأفراد ملتزمون بالاشتراطات المطلوبة.

وبعد إسبانيا، سيتوجه المنتخب الكونغولي إلى معسكره في هيوستن الخميس المقبل. ويستهل مبارياته في المجموعة 11 بمواجهة البرتغال بعدها بستة أيام قبل أن يلتقي كولومبيا في وادي الحجارة 23 يونيو وأوزبكستان في أتلانتا 27 من الشهر ذاته.