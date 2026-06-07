الرياض.. أبها.. الفتح والطائي شركات

يُنتَظر أن يشهد المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة، الإثنين، الإعلان عن طرح خمسة أندية ضمن المرحلة الجديدة من مشروع التخصيص، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأندية المرشَّحة للطرح، هي الرياض، وأبها، والفتح من دوري روشن السعودي، والطائي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والشعلة من الدرجة الثانية.

ويأتي ذلك امتدادًا لمشروع الاستثمار والتخصيص الذي تقوده وزارة الرياضة، إذ شهدت المرحلة الأولى انتقال ملكية أندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، والعلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونيوم إلى شركة نيوم، والدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة 70 في المئة من إجمالي رأسمال شركة نادي الهلال.

كذلك أعلنت الوزارة، يوليو الماضي، انتقال ملكية نادي الأنصار إلى شركة عودة البلادي وأبنائه، والخلود إلى مجموعة هاربورج، والزلفي إلى شركة نجوم السلام.