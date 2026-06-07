دونيس يراقب.. العقيدي يقترب

اقترب نوَّاف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية لـ «الأخضر» قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وفق ما أفادت به لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العقيدي أنهى برنامجه العلاجي بنجاح، وبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة في مؤشر إيجابي على تطوُّر حالته الصحية، واقترابه من استعادة جاهزيته الكاملة.

وذكرت أن الجهازين الطبي واللياقي كثَّفا من برنامج تأهيل الحارس الدولي خلال الأيام الماضية.

ويتابع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، بشكل مستمر تطوُّر حالة الصحية للعقيدي عبر التقارير اليومية التي يُقدِّمها الجهاز الطبي.

في المقابل، استبعدت المصادر مشاركة الحارس في مباراة السنغال التجريبية، فجر الأربعاء، التي تُمثِّل آخر اختبارات «الأخضر» قبل خوض منافسات المونديال.

وشارك العقيدي في 12 مباراةً مع النصر بمختلف المسابقات في الموسم المنتهي أخيرًا، واستقبل 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في أربع مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الحارس السعودي 22 مباراةً بقميص «الأخضر»، تلقَّى فيها 28 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في سبع مواجهات.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بملاقاة الأوروجواي، 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي إسبانيا، والرأس الأخضر.