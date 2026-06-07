قبل البرازيل.. إصابة مزراوي تربك المغاربة

تلقَّى منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضربةً «مقلقةً» قبل أيامٍ من المباراة المرتقبة أمام البرازيل في افتتاح مشوار المنتخبَين ببطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجه المنتخبان، الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضمُّ أيضًا إسكتلندا وهايتي.

ففي ختام استعداد «أسود الأطلس» لهذا اللقاء، أصيب نصير مزراوي، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال المباراة التجريبية أمام النرويج في الولايات المتحدة، الأحد.

واضطر محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، إلى استبدال مزراوي بعد مرور 28 دقيقةً على المباراة، وأشرك مكانه يوسف بلعمري، لاعب الأهلي المصري.

وجرى التبديل والمنتخب المغربي متقدِّمٌ بهدفٍ، سجله إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد مرور ثماني دقائق.