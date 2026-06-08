«الرقابة» ترفض عقد الغنام

رفضت لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب إدارة نادي الاتفاق تمديد عقد خالد الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عامين إضافيين حتى 2030 بدلًا من عقده الحالي الممتد إلى 2028، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ رسميَّةٌ في النادي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة الرقابة المالية رفضت الطلب الاتفاقي لعدم تقديم النادي ما يثبت قدرته المالية على الوفاء بالالتزامات المترتِّبة على العقد الجديد وفق الضوابط المعتمدة.

وحسبَ المصادر، تسعى الإدارة إلى التوصُّل لاتفاق جديد مع اللاعب، يتضمَّن مزايا ماليةً، وشروطًا جزائيةً مختلفةً بهدف تعزيز الموقف التعاقدي، ورفع قيمة الشرط الجزائي الذي يُتيح انتقال الغنام دون موافقة النادي، والمقدَّر حاليًّا بـ 48 مليون ريال، وتنتهي صلاحيته 5 أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، نفى مصدرٌ اتفاقي صحَّة ما يتم تداوله بشأن وجود عرض رسمي من الهلال للتعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن جميع الأنباء بهذا الشأن غير صحيحة، حتى موعد إعداد الخبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تركيز الغنام ينصبُّ في الفترة الجارية على مشاركته الدولية مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، سعيًا لتقديم مستويات مميَّزة في البطولة.

وعلى الصعيد المالي، أكد المصدر، أن ميزانية الاتفاق للموسم المقبل لا تتوافق مع الأرقام المتداولة إعلاميًّا، واصفًا إياها بـ «العادية».وذكر أن النادي لم يمتلك ميزانيةً مخصَّصةً للاستقطابات خلال الموسمين الماضيين الأمرُ الذي انعكس على تحركاته في سوق الانتقالات، مبينًا أن الوضع المالي للاتفاق سيكون أفضل في الموسم المقبل.

وفيما يخصُّ ملف التخصيص، كشف المصدر عن أن النادي يتوقَّع دخول هذه المرحلة موسم 2027ـ2028، مشيرًا إلى أنه في حال تأخر إتمام الإجراءات قد يتم تكليف إدارة جديدة لمدة عام إضافي لحين استكمال مشروع التخصيص.