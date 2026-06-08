فينوورد يقيل فان بيرسي

أعلن نادي فينوورد الأحد إقالة مدربه روبن ​فان بيرسي بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني، على الرغم من إنهاء الفريق الموسم في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم.

وأقيل المهاجم السابق لأرسنال ومانشستر يونايتد، البالغ من العمر 42 عامًا، من ‌منصبه رغم ‌تبقي موسم كامل ​في ‌عقده. وقال ⁠ديفي ​ريجو المدير الفني ⁠الجديد للنادي: «قدم روبن فان بيرسي كل ما لديه للنادي على مدار العام ونصف العام الماضيين، ويستحق الإشادة على إنهاء موسم صعب باحتلال المركز الثاني، وهو ما ضمن التأهل إلى ⁠دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز ‌بالغ الأهمية».

وأضاف: «أجرينا تقييمًا ‌داخليًا شاملًا، أخذنا خلاله بعين ​الاعتبار عدة ‌عوامل، من بينها تطور أسلوب اللعب والتراجع ‌في إجمالي عدد النقاط، سواء على المستوى الأوروبي أو في الدوري الهولندي. وخلصنا إلى أن من الأفضل بدء ‌الموسم المقبل بمدرب جديد».

وكانت ملامح الشك تحيط بمستقبل فان بيرسي، الذي بدأ ⁠مسيرته ⁠الكروية مع النادي، منذ تعيين ريجو إلى جانب المدير العام الجديد روبرت إينهورن قبل أسبوعين، إذ أشار الأخير إلى نية مراجعة أداء الجهاز الفني.

وأنهى فينوورد الموسم متأخرًا بفارق 19 نقطة عن المتصدر أيندهوفن، وسط أداء متذبذب، فيما تعرض فان بيرسي لانتقادات بسبب خلافاته مع بعض اللاعبين ​وتغييراته المتكررة ​في التشكيلة، فضلًا عن تقارير تحدثت عن فوضوية في أسلوبه الإداري.